Samsung Galaxy S21 FE представят 29 октября

Несмотря на многочисленные слухи об отмене смартфон Samsung Galaxy S21 FE все же увидит свет. По данным корейского источника, аппарат представят уже 20 октября, а его продажи начнутся 29 октября.

По предварительным данным, смартфон получит 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, поддержку сотовых сетей 5G, габариты 155,7:74,5:7,9 мм, батарею ёмкостью 4370 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, топовую платформу Snapdragon 888, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с датчиками разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, предустановленную оболочку OneUI 3.0 на основе Android 11, а также белую, зелёную, серую, сиреневую и синюю расцветки.