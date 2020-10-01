Samsung Galaxy S21 Ultra появился на китайском сайте

Мы уже давно привыкли к тому, что пользователи узнают о свежих смартфонах даже раньше, чем производитель официально анонсирует данное устройство. Так случилось и с гаджетом Samsung Galaxy S21 Ultra, который еще никто официально не представил, но на сайте китайского регулятора уже есть информация о продукте. Оказалось, что смартфон уже довольно давно готов к тому, чтобы его выпустили в свет, но производитель почему-то держит устройство в тайне. Вероятно, это связано напрямую с тем, что компания Apple вскоре представит свой гаджет, с которым конкурировать было бы крайне тяжело. Именно по этой причине производитель решил немного подождать, чтобы привлечь внимание аудитории своим новым устройством уже после того, как яблочный гигант покажет свой продукт.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 Ultra
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