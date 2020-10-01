Samsung Galaxy S21 Ultra появился на китайском сайте

Мы уже давно привыкли к тому, что пользователи узнают о свежих смартфонах даже раньше, чем производитель официально анонсирует данное устройство. Так случилось и с гаджетом Samsung Galaxy S21 Ultra, который еще никто официально не представил, но на сайте китайского регулятора уже есть информация о продукте. Оказалось, что смартфон уже довольно давно готов к тому, чтобы его выпустили в свет, но производитель почему-то держит устройство в тайне. Вероятно, это связано напрямую с тем, что компания Apple вскоре представит свой гаджет, с которым конкурировать было бы крайне тяжело. Именно по этой причине производитель решил немного подождать, чтобы привлечь внимание аудитории своим новым устройством уже после того, как яблочный гигант покажет свой продукт.