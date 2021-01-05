Samsung Galaxy S21 Ultra получит слот для SD-карты

Известный инсайдер Роланд Квандт раскрыл любопытную особенность топового смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra, который будет официально представлен уже 14 января. Оказывается, данная модель единственная в серии Galaxy S21 получит слот для карт памяти microSD. По крайней мере, европейская версия смартфона. Также информатор подтвердил, что Galaxy S21 Ultra получит версию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти. Варианты с 12 ГБ ОЗУ будут доступны 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Ранее сообщалось, что цены Galaxy S21 стартуют с 850 евро, на S21+ с 1050 евро и на S21 Ultra – с 1400 евро. При этом в комплект поставки не войдут адаптер питания и наушники.

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