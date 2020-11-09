Samsung Galaxy S21 Ultra вновь появился на фото

Некоторое время назад мы говорили о том, что производители смартфонов вовсе перестали заботиться о том, чтобы их устройства как-то сохранялись в секрете до релиза. Теперь оказалось, что новый смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra практически полностью слили в сеть, так как сначала в интернете появилась информация о данном гаджете, потом в сети появились фотографии устройства, а теперь продукт был слит одним из производителей аксессуаров — устройство показано на новых фото в пластиковом чехле, который выглядит весьма интересно, но самое важное в этом конечно же дизайн устройства. С другой стороны, стоит понимать, что изображения могут быть просто рендером от стороннего пользователя, так что конечный результат вполне может быть другим.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 Ultra
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