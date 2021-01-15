Samsung Galaxy S21 официально представлен

Вчера Samsung представила серию смартфонов Galaxy S21 на различных рынках по всему миру. На мероприятии компания также подтвердила цены на Galaxy S21 5G, Galaxy S21 + 5G и Galaxy S21 Ultra 5G. Мы решили рассказать вам о ценах на каждое из устройств, чтобы пользователь знал, сколько стоят новые флагманы. За Galaxy S21 5G в варианте 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти производитель запрашивает 960 долларов, версия на 256 ГБ стоит чуть дороже тысячи долларов. Galaxy S21+ 5G стоит заметно дороже — базовую версию продают за 1100 долларов, тогда как вариант на 256 ГБ о ходится почти в 1200 долларов. А за версию Galaxy S21 Ultra 5G производитель вовсе запрашивает 1600 долларов — это безумно дорого даже по современным меркам мобильного рынка.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21
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