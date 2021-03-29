Samsung Galaxy S21 оказался успешнее Galaxy S20

Компания Samsung отчиталась об успехах флагманских смартфонов Galaxy S21, которые были выпущены в начале этого года. Итак, на домашнем для Samsung южнокорейском рынке было продано миллион экземпляров. На это у смартфонов ушло 57 дней с момента начала продаж, что на месяц быстрее, чем у предыдущего поколения. Впрочем, это все равно медленнее Galaxsy S20, которые перешли рубеж в 1 миллион проданных смартфонов за 47 дней. Одной из причин успеха нового поколения флагманов Samsung считается сниженная цена – Galaxy S21 стоит 880 долларов против 1100 долларов за Galaxy S20. Самой популярной моделью в линейке оказался стандартный Galaxy S21 – 52% от всех продаж, Galaxy S21 Ultra – 27% и Galaxy S21 Plus – 21%.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21
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