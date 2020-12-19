Samsung Galaxy S21+ показали на видео

На YouTube появилось видео, на котором, как утверждается, демонстрируется работа флагманского смартфона Samsung Galaxy S21+. В ролике демонстрируется меню, работа дактилоскопа, яркость дисплея на солнце, фото и видеовозможности. Данная утечка намекает на скорый анонс линейки смартфонов Samsung Galaxy S21, которые уже доступны для предзаказа в Китае. А старт продаж смартфонов в Поднебесной запланирован на 14 января 2021 года.

Samsung Galaxy S21+ прочат топовые платформы Exynos 2100 или Snapdragon 875 в зависимости от региона, тройную основную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп и 12 Мп, а также дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.