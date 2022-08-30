Samsung Galaxy S22 Ultra подешевел на $270

Представленные в начале этого года смартфоны серии Samsung Galaxy S22 снова подешевели на Amazon. Теперь топовая модель Samsung Galaxy S22 Ultra со 128 ГБ флеш-памяти стоит 930 доллара, в то время как изначально за нее просили 1200 долларов. Базовые версии Samsung Galaxy S22 и Samsung Galaxy S22+ предлагаются за 650 и 750 долларов против 800 и 1000 долларов соответственно.

Напомним, что Galaxy S22 Ultra характеризуется комплектным стилусом, 6,8-дюймовым изогнутым экраном AMOLED с разрешением QHD+, яркостью до 1750 кд/м2 и частотой обновления от 1 до 120 Гц, основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 10 Мп (10-кратный зум), фронтальной камерой на 40 Мп, фирменным процессором Exynos 2200 (для Европы), 8 или 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, предустановленной ОС Android 12 с надстройкой One UI 4.1, поддержкой Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2, а также защитой от воды и пыли (степень IP68).