Samsung Galaxy S22 Ultra показали на новых рендерах

В сети появились новые рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra с очередным вариантом дизайна основной камеры. На этот раз нам демонстрируют «модули-острова» в духе Galaxy A32. Судя по всему, корейский производитель тестирует несколько прототипов, некоторые из которых были ранее показаны инсайдерами.

Что до технических параметров, то здесь флагману приписывают 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с изогнутыми краями, процессоры Samsung Exynos 2200 и Qualcomm Snapdragon 899, от 12 ГБ оперативной и от 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, врезанную селфи-камеру разрешением 40 Мп, отсек для стилуса S Pen и тыльную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп, 12 Мп (сверхширокоугольный) и два 12-Мп модуля телефото с 3-кратным и 10-кратным оптическим зумом.