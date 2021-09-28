Samsung Galaxy S22 Ultra показали на рендерах

Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился новыми изображениями флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra, выход которого ожидается в начале следующего года. По словам источника, сейчас корейский производитель тестирует два прототипа с разными блоками тыльной камерой. Утверждается, что в Samsung хотят максимально сэкономить место для стилуса S Pen и оставить массу устройства на уровне 228 граммов. Ранее другой известный информатор Ice Universe сообщил о том, что Samsung Galaxy S22 получит аккумулятор ёмкостью 3700 мАч, Galaxy S22+ – на 4500 мАч, а Galaxy S22 Ultra – на 5000 мАч.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22 Ultra
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