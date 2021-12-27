Samsung Galaxy S22 Ultra получит новейшую камеру с ИИ

Ожидается, что Samsung оснастит Galaxy S22 Ultra улучшенной версией 108-мегапиксельного сенсора HM3 вместо того, чтобы гоняться за большим количеством мегапикселей. Южнокорейский гигант не так давно анонсировал новый 200-мегапиксельный сенсор камеры смартфона, и Motorola, как сообщается, станет первой компанией, которая его использует. Информационное издание Leaker Ice Universe заявляет, что система камеры Galaxy S22 Ultra будет сильно зависеть от искусственного интеллекта. Телефон, скорее всего, будет иметь те же мегапиксели, что и S21 Ultra, но, как мы сообщали ранее, три из четырех датчиков будут новыми. Издание сообщает, что большая часть улучшений будет связана с оптимизацией программного обеспечения.

Инсайдер ранее заявил, что новый датчик 108 Мп будет делать более подробные снимки, чем версия датчика на S21 Ultra, и это было дополнено корейской публикацией, в которой говорилось, что в телефоне будет функция, подобная макрорежиму, под названием «Улучшение деталей», которая будет доступна на основной камере. Более того, судя по всему, появится новый режим для 108 Мп, который улучшит качество изображения с помощью искусственного интеллекта. Это будет третий год подряд, когда Samsung использует датчик на 108 Мп и, возможно, лучшую реализацию камеры на сегодняшний день, и может сделать Galaxy S22 Ultra лучшим телефоном с камерой 2022 года. Будем надеяться, что хотя бы половина из этих предсказаний в итоге сбудутся.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22 Ultra
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