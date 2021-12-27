Samsung Galaxy S22 Ultra получит новейшую камеру с ИИ

Инсайдер ранее заявил, что новый датчик 108 Мп будет делать более подробные снимки, чем версия датчика на S21 Ultra, и это было дополнено корейской публикацией, в которой говорилось, что в телефоне будет функция, подобная макрорежиму, под названием «Улучшение деталей», которая будет доступна на основной камере. Более того, судя по всему, появится новый режим для 108 Мп, который улучшит качество изображения с помощью искусственного интеллекта. Это будет третий год подряд, когда Samsung использует датчик на 108 Мп и, возможно, лучшую реализацию камеры на сегодняшний день, и может сделать Galaxy S22 Ultra лучшим телефоном с камерой 2022 года. Будем надеяться, что хотя бы половина из этих предсказаний в итоге сбудутся.