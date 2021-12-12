Samsung Galaxy S22 Ultra засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy S22 Ultra, который фигурирует под модельными обозначениями SM-S908N и SM-908U. В бенчмарке протестировали версию с 10 ГБ ОЗУ, предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4.0 и восьмиядерной платформой с частотой 3,0 ГГц (очевидно, это топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1). Также была подтверждена поддержка стилуса S Pen. Напомним, что вчера один из заслуживающих доверия инсайдеров сообщил, что Galaxy S22 Ultra выйдет под названием Galaxy S22 Note. Его официальная презентация может состояться 8 февраля.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22 Ultra
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