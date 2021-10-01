Samsung Galaxy S22: новости, утечки, дата выпуска

После лета, наполненного телефонами среднего класса, основные флагманы, такие как Pixel 6 и iPhone 13 , закроют этот год. Пока нет достоверной информации о преемнике линейки Galaxy S21. Но утечки информации о Samsung Galaxy S22 уже действуют в полную силу, многие из которых в прошлом оказались пророческими. По слухам, с такими функциями, как трассировка лучей и охлаждение паром, Galaxy S22 может стать полноценной игровой машиной, маскирующейся под телефон, если Samsung добьется своего. Опять же, его производительность может варьироваться в зависимости от того, где вы живете и какой чипсет установлен в нем.

В сентябрьской утечке спецификаций Galaxy S22 мы узнали, что Samsung планирует начать массовое производство своей последней линейки телефонов в ноябре. Один странный ответный твит от Ice Universe, который часто встречается в утечках, намекнул, что, поскольку Galaxy S21 FE может быть отменен, Samsung может вместо этого выпустит Galaxy S22 в декабре, чтобы заработать на праздничных продажах.

Недавние утечки предполагают, что размеры S22 и S22 + уменьшатся, а срок службы батареи и внутренние характеристики останутся относительно неизменными.

Zouton и @OnLeaks недавно представили рендеры Galaxy S22 и S22 +, которые демонстрируют потенциальный дизайн обоих телефонов. Короче говоря, телефоны очень похожи на S21 и S21 +, за исключением того, что модуль камеры приподнят немного выше, чем раньше.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22
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