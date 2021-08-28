Samsung Galaxy S22 получит камеру с оптическим зумом нового поколения

Как сообщалось на прошлой неделе, ожидается, что Galaxy S22 Ultra продолжит установку двойной 10-мегапиксельной телеобъективной камеры на Galaxy S21 Ultra. Один из объективов будет линзой перископа с 10-кратным оптическим зумом. Кроме того, на прошлой неделе GalaxyClub.nl подтвердило слух о том, что модели Galaxy S22 / S22+ будут оснащены 50-мегапиксельной основной камерой. Учитывая, что 12-мегапиксельный широкоугольный объектив уже не вызывает затруднений, это вполне разумное решение. При этом многие особенности серии Galaxy S22 до сих пор неизвестны. Но ходят слухи, что Galaxy S22+ будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч и будет работать на чипсете Exynos 2200, интегрированном с графическим процессором AMD mRNDA. Что касается программного обеспечения, ожидается, что на Galaxy S22 будет предварительно установлена прошивка OneUI 4.x на базе Android 12.