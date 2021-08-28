Samsung Galaxy S22 получит камеру с оптическим зумом нового поколения

Samsung не особо заботился об улучшении оптического зума своих флагманских моделей Galaxy S. Galaxy S20 и S20+ 2020 года, а также Galaxy S21 и S21+ этого года оснащались только 1,1-кратным оптическим зумом. Но благодаря высокому разрешению сенсора (64 МП) эти устройства могут также использовать цифровой зум, чтобы восполнить этот недостаток оптического зума. Однако, по данным издания GalaxyClub.nl, Samsung, похоже, планирует применить другой подход к моделям Galaxy S22 / S22+, которые появятся в начале следующего года. Журналисты GalaxyClub.nl со ссылкой на источники сообщают, что смартфоны серии Galaxy S22 будут оснащены 10-мегапиксельным телеобъективом, который поддерживает 3-кратный оптический зум, а не гибридным зумом эпохи Galaxy S20 / 21.

Как сообщалось на прошлой неделе, ожидается, что Galaxy S22 Ultra продолжит установку двойной 10-мегапиксельной телеобъективной камеры на Galaxy S21 Ultra. Один из объективов будет линзой перископа с 10-кратным оптическим зумом. Кроме того, на прошлой неделе GalaxyClub.nl подтвердило слух о том, что модели Galaxy S22 / S22+ будут оснащены 50-мегапиксельной основной камерой. Учитывая, что 12-мегапиксельный широкоугольный объектив уже не вызывает затруднений, это вполне разумное решение. При этом многие особенности серии Galaxy S22 до сих пор неизвестны. Но ходят слухи, что Galaxy S22+ будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч и будет работать на чипсете Exynos 2200, интегрированном с графическим процессором AMD mRNDA. Что касается программного обеспечения, ожидается, что на Galaxy S22 будет предварительно установлена прошивка OneUI 4.x на базе Android 12.