Samsung Galaxy S22 получит уменьшенную батарею

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S22, который будет представлен в начале следующего года. Утверждается, что аппарат получит батарею ёмкостью 3700 мАч против 4000 мАч у предшественника Galaxy S21. Возможно, уменьшенная ёмкость аккумулятора будет связана с уменьшенным экраном, о котором Ice Universe сообщался ранее.

Пару дней назад в сети появилась информация о батареях в старших моделях – Samsung Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Первый получит аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, а второй – на 5000 мАч. Напомним, что их предшественники оснащаются батареями на 4800 мАч и те же 5000 мАч соответственно.