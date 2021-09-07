Samsung Galaxy S22 выйдет на Snapdragon 898 и Exynos 2200

Samsung, скорее всего, анонсирует серию смартфонов Galaxy S22 в январе. — свежая утечка, которая появилась на южнокорейском сайте, предполагает, что некоторые рынки получат смартфоны на процессорах Snapdragon 898 и Exynos 2200. В утечке утверждается, что Европа получит линейку Galaxy S22 с чипом Exynos 2200 на борту. А вот на рынках Северной Америки появятся модели S22 с процессором Snapdragon 898. Тем не менее, Verizon Wireless, как сообщается, ведет переговоры с южнокорейской компанией о предоставлении моделей и на Exynos, хотя, на самом деле, в этом нет особого смысла, так как данный процессор выглядит более простым на фоне конкурента от Qualcomm. С другой стороны, в сообщениях инсайдеров утверждалось, что Exynos 2200 будет оснащен графикой архитектуры RDNA — этот процессор недавно был замечен в тестах, в которых модель превосходила даже чип Apple A14.

А ещё предполагается, что следующий флагманский чип от Qualcomm дебютирует под названием Snapdragon 898 — это будет 4-нм чипсет производства Samsung. Неанонсированный чип был обнаружен с базовой частотой 1,78 ГГц и графическим процессором Adreno 730 на сайте тестирования Geekbench. Кроме того, инсайдеры заявили, что S22, S22+ и S22 Ultra будут оснащены 6,06-дюймовым дисплеем FHD+, 6,55-дюймовым экраном FHD+ и 6,81-дюймовым экраном QHD+ соответственно. S22 и S22 + могут иметь 50-мегапиксельную тройную камеру, а Ultra — 108-мегапиксельную основную камеру. Ждем официального анонса смартфонов.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22
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