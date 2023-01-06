Samsung Galaxy S23 Ultra показали на первых фотографиях

На протяжении достаточно длительного времени на просторах интернета публиковали различные новости о грядущем смартфоне ​​Galaxy S23 Ultra, который компания должна представить уже в феврале текущего года. Правда, пока что всё это было просто слухом и не более того, ведь никто достоверно не узнает, каким будет смартфон до его официального анонса. Но сегодня инсайдеры поделились не просто слухом или слитой в сеть информацией, а полноценными фотографиями, которые будут, вероятно, использоваться для пресс-релизов в ближайшее время. На фотографиях можно изучить дизайн тыльной панели нового Galaxy S23 Ultra и его базовой версии, но, конечно, ничего невероятного в этом плане нет и быть не может — компания решила кардинально не менять дизайн корпуса.

Это связано ещё и с тем, что на самом деле производителю нет необходимости его менять — текущий дизайн выглядит достаточно привлекательно и практично, компания просто сменила цветовую палитру, чтобы отделить прошлогодний флагман от нового устройства. При этом камеры у Galaxy S23 Ultra, как и говорили инсайдеры ранее, не выпирают за пределы корпуса, как ранее. Это значит, что либо производитель сделал устройство более толстым, либо же датчики изображения как-то модернизировали, чтобы они занимали меньше пространства в корпусе устройства. В любом случае, новинка выглядит достаточно блекло и пока что внимание не привлекает совершенно. Возможно, после оглашения характеристик ситуация поменяется.