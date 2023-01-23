Samsung Galaxy S23 Ultra показали на снимках ритейлера

Мы, безусловно, очень любим различные сливы секретной информации и инсайды по различным направлениям, но ситуация с Samsung Galaxy S23 Ultra выглядит уже просто комичной. Дело в том, что производитель очень плохо следит за секретностью своего флагманского гаджета, а может так и было задумано, так что мы получаем информацию об этом устройстве уже примерно полгода. И если ранее инсайды были довольно туманными, то сейчас, когда до релиза осталось чуть больше недели, поставщики секретной информации выдают очень даже детальные данные об этом устройстве. Но сегодня случилось ещё более интересное событие — в сети появились фотографии смартфона и его коробок поставки, которые уже, видимо, прибыли в какой-то регион на склад, чтобы дожидаться продажи.

Безусловно, у ритейлеров всегда есть возможность посмотреть на смартфоны раньше презентации, потому что их загружают на склад раньше официального мероприятия, и в этот раз ритейлер решил даже распаковать одну коробку с Samsung Galaxy S23 Ultra. Данное устройство выглядит достаточно интересно, но, конечно, без кардинальных изменений по сравнению с предыдущим поколением — то же расположение камер, та же форма корпуса, тот же стилус и всё в таком духе. Видно лишь то, что камеры теперь немного меньше выпирают за пределы корпуса, что, конечно, круто, но не сильно впечатляет на фоне фишек потенциальных конкурентов. Так что ждём анонса и тогда можно будет говорить более предметно о качестве фотографий и не только.