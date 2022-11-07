Samsung Galaxy S23 не получит камеру не 200 Мп

Слухи вокруг камер смартфонов линейки Galaxy S23 ходят уже достаточно давно, так как производитель выпустил уже несколько камер с разрешением 200 Мп и некоторые датчики такого формата даже поступили в продажу, но от сторонних производителей. Это, конечно, само по себе достаточно странно, что компания делает шикарную камеру, но отдаёт её другому производителю и теряет такую уникальную фишку. Но теперь оказалось, что Samsung изначально не планировала ставить камеру на 200 Мп во все смартфоны этой линейки — вместо этого производитель поставит мощную камеру только в Galaxy S23 Ultra, тогда как остальные смартфоны в линейке останутся на втором плане с теми же камерами, что были представлены в прошлом году. Это кажется странным решением, но на самом деле это вполне нормальная стратегия.

Дело в том, что производителю нужно как-то выделить свой топовый флагман, как это сделала Apple, и для этого нужно, конечно, сделать его удивительным на фоне остальных устройств. Если компания сделает все смартфоны одинаково хорошими, то никто не станет платить много денег за Galaxy S23 Ultra, каким бы стильным он не выглядел. Именно по этой причине 200 Мп достанутся в этом году только этому смартфону, тогда как остальные устройства в линейке получатся более сдержанными — они получат новый процессор, пару новых цветов корпуса, множество интересных нововведений в плане прошивки, и на этом всё. Но у Galaxy S23 Ultra, конечно, будут абсолютно все бонусы какие только можно себе представить.