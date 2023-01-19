Samsung Galaxy S23 получит эксклюзивную версию SoC Snapdragon 8 Gen 2

Профильное издание 9to5Google подтвердило информацию о том, что смартфоны линейки Samsung Galaxy S23 получат эксклюзивную версию топовой платформы Snapdragon 8 Gen 2, которая получит название Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. От обычного варианта она отличается частотой суперъядра Cortex-X3 до 3,36 ГГц вместо 3,2 ГГц.

Ранее стало известно, что Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus получат 8 ГБ ОЗУ, 12-Мп фронтальную камеру, основную камеру с модулями на 50 Мп (Dual Pixel OIS), 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (оптика на 69 мм с 3-кратным оптическим зумом), поддержку Bluetooth 5.3, NFC и Wi-Fi 6E, защиту от пыли и воды (IP68), 6,1- и 6,6-дюймовые AMOLED-дисплеи с разрешением 2340:1080 пикселей, регулируемой кадровой частотой от 48 до 120 Гц, аккумуляторы ёмкостью 3900 мАч и 4700 мАч, поддержку 25-Вт и 45-Вт быстрых зарядок, а также 10-Вт беспроводной зарядки. Официальный релиз смартфонов запланирован на 1 февраля.