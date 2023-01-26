Samsung Galaxy S23 выгодно заказывать в Британии

Около недели назад мы сообщали о том, что компания Samsung уже начала принимать заявки на покупку флагманского смартфона Samsung Galaxy S23. Например, в США можно получить скидку от 50 до 100 долларов. Как оказалось, в Великобритании грядущую новинку можно приобрести еще выгоднее. Одно из предложений гласит, что, заказав топовую версию устройство, покупатель заплатит как за базовую. Речь идет о предварительном заказе в определенный период времени.

Ранее в сеть утекли сведения о европейских ценах на Samsung Galaxy S23. За Galaxy S23 в версии с 8/128 ГБ попросят 960 евро, а с 8/256 ГБ – 1020 евро. Galaxy S23+ с 8/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно обойдется в 1220 евро, а с 8/512 ГБ – 1340 евро. Наконец, топовый Galaxy S23 Ultra с 8/256 ГБ будет стоить 1420 евро, с 8/512 ГБ – 1600 евро, а с 8 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти – 1840 евро.