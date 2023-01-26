Samsung Galaxy S23 выгодно заказывать в Британии

Около недели назад мы сообщали о том, что компания Samsung уже начала принимать заявки на покупку флагманского смартфона Samsung Galaxy S23. Например, в США можно получить скидку от 50 до 100 долларов. Как оказалось, в Великобритании грядущую новинку можно приобрести еще выгоднее. Одно из предложений гласит, что, заказав топовую версию устройство, покупатель заплатит как за базовую. Речь идет о предварительном заказе в определенный период времени.

Ранее в сеть утекли сведения о европейских ценах на Samsung Galaxy S23. За Galaxy S23 в версии с 8/128 ГБ попросят 960 евро, а с 8/256 ГБ – 1020 евро. Galaxy S23+ с 8/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно обойдется в 1220 евро, а с 8/512 ГБ – 1340 евро. Наконец, топовый Galaxy S23 Ultra с 8/256 ГБ будет стоить 1420 евро, с 8/512 ГБ – 1600 евро, а с 8 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти – 1840 евро.
Опубликованы новые фото с 75-мм объектива Leica в Xiaomi 13 …
Компания Xiaomi опубликовала новую подборку фотографий, сделанных на 75-мм (в 35-мм эквиваленте) объектив…
ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition получит 18ГБ/1 ТБ памяти…
Компания ZTE опубликовала тизер, который подтверждает наличие 18 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти в грядущем сма…
В сеть слили характеристики OnePlus 11…
Если вы следите за новостями из мира высоких технологий, то знаете, что смартфоны до релиза без множества…
Флагман Xiaomi 13 представят через несколько дней …
Блогер Сахил Карул сообщил о том, что официальная презентация флагманских смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro с…
Xiaomi Redmi K60 получит быструю зарядку…
Некоторое время назад на просторах интернета появились слухи о том, что смартфон Xiaomi Redmi K60 должен …
Опубликована фотоподборка Redmi K60 Pro…
Профильный ресурс Mydrivers опубликовал фотографии смартфона Redmi K60 Pro и его комплекта поставки. Поми…
Опубликованы примеры фото с камеры смартфона OnePlus 11…
В сети появились первые фотографии, сделанные на представленный недавно смартфон OnePlus 11. Напомним, чт…
Samsung Galaxy S23 Ultra получит улучшенную ночную съемку…
Авторитетный информатор Ice Universe раскрыл новую порцию подробностей о топовом камерофоне Samsung Galax…
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублейОбзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей
Обзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраном
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?
Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor