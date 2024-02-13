Samsung Galaxy S24 столкнулись с проблемными дисплеями

За последние пару недель сразу несколько пользователей начали сообщать, что дисплей в новой серии Galaxy S24 сталкивается с некоторыми проблемами, которые довольно трудно списать на случайную недоработку. Например, у некоторых пользователей дисплеи новых смартфонов показывают зернистую текстуру, которая проявляется особенно ярко на сером и тёмном фоне. Один пользователь даже поставил свой Ultra-вариант смартфона под микроскоп с увеличением 400x и показал, что интенсивность субпикселей неоднородна при яркости 10% и она практически исчезает при 50% яркости. Следует отметить, что это проблема аппаратного обеспечения, так что патчем недостаток не исправить — нужно лишь менять матрицу или смартфон в целом.

Помимо зернистой текстуры, некоторые пользователи жалуются на то, что на их устройствах Galaxy S24 появляются три горизонтальные полосы при низкой яркости. Это не такая распространённая проблема, как описанная выше, но она всё равно беспокоит многих людей, особенно если вы тратите много денег на устройство флагманского уровня и хотите получить работающий гаджет. Некоторые пользователи также сообщили о чрезмерном эффекте мерцания при просмотре изображений с плавными переходами. Это странно, потому что компания Samsung сама выпускает свои же дисплеи для флагманских гаджетов, а значит, контролировать качество она может. И если такого рода проблемы являются массовыми, то вся партия дисплеев потенциально под вопросом — это важно.