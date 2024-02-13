Samsung Galaxy S24 столкнулись с проблемными дисплеями

Помимо зернистой текстуры, некоторые пользователи жалуются на то, что на их устройствах Galaxy S24 появляются три горизонтальные полосы при низкой яркости. Это не такая распространённая проблема, как описанная выше, но она всё равно беспокоит многих людей, особенно если вы тратите много денег на устройство флагманского уровня и хотите получить работающий гаджет. Некоторые пользователи также сообщили о чрезмерном эффекте мерцания при просмотре изображений с плавными переходами. Это странно, потому что компания Samsung сама выпускает свои же дисплеи для флагманских гаджетов, а значит, контролировать качество она может. И если такого рода проблемы являются массовыми, то вся партия дисплеев потенциально под вопросом — это важно.