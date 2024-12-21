Samsung Galaxy S25 Slim получит продвинутую камеру

Информатор Дебаян Рой поделился подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S25 Slim, релиз которого ожидается в начале следующего года. Утверждается, что аппарат оснастят 6,6-дюймовым дисплеем, как в Galaxy S25 Plus, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп (датчик изображения Samsung HP5), 50 Мп (сверхширик на Samsung JN5) и 50 Мп (сенсор JN5 и телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением), топовым 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite и батареей ёмкостью от 4700 до 5000 мАч. Столь слабая ёмкость аккумулятора обусловлена толщиной устройства. Ранее инсайдер Дебаян Рой рассекретил характеристики OnePlus Ace 2V и Moto G73.