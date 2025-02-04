Samsung Galaxy S25 бъёт рекорды по предзаказам

Компания Samsung представила смартфоны серии Galaxy S25 в последние дни января текущего года и сразу же открыла глобальные предзаказы — и, как оказалось, локальный рынок бренда играет ключевую роль для производителя в плане формирования объёма продаж, так как новая серия вновь побила рекорд по предзаказам. Согласно сообщениям журналистов, на сегодняшний день было оформлено 1,3 миллиона предзаказов на серию Galaxy S25 — это примерно на 10% больше, чем у флагманов Galaxy S прошлого года. Однако этот результат немного не дотянул до рекорда в предзаказов, установленного Galaxy Note10 в августе 2019 года. По данным инсайдеров, на Galaxy S25 Ultra пришлось 52% всех заказов (676000 единиц), на стандартный Galaxy S25 — 26% (338000 штук), а на Galaxy S25+ — 22% (286000 смартфонов).

Samsung также раскрыла самые популярные цвета новой серии — большинство покупателей Galaxy S25 Ultra выбрали Titanium White и Blue (обе расцветки весьма похожи), тогда как среди владельцев Galaxy S25 и Galaxy S25+ самыми востребованными оказались Ice Blue и Silver Shadow. Примечательно, что смартфоны при этом выглядят очень похожими на предшественников — они почти не отличаются внешне, очень схожи в плане характеристик (отличаются лишь процессоры) и даже стоят одинаково. Но даже при полном отсутствии каких-либо инноваций производитель всё равно продаёт колоссальное количество гаджетов новой серии, что выглядит чем-то удивительным в текущих условиях рынка смартфонов.
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