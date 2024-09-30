Samsung Galaxy S25 получит 16 ГБ оперативной памяти

В последнее время вокруг нового флагманского смартфон Samsung Galaxy S25 ходит очень много слухов, некоторые из которых можно назвать абсолютно очевидными. Например, вчера появились данные о том, что производитель планирует улучшить свой гаджет при помощи 16 ГБ оперативной памяти, тогда как у конкурентов либо 8, либо 12 ГБ ОЗУ. Естественно, это является крайне большим апгрейдом, так как теперь пользователи смогут загружать больше приложений в фоновый режим, смогут реализовывать больше сложных задач одновременно в режиме многозадачности и всё в таком духе. Безусловно, если пользователь просто листает социальные сети и пишет сообщения в мессенджерах, то ему столько оперативной памяти не нужно, но, с другой стороны, лишними они точно не будут, особенно с прицелом на далёкое будущее, ведь больше ОЗУ позволит прожить смартфон заметно дольше.

Также стоит сказать, что это даст компании приличный бонус в плане маркетинга — можно будет рекламировать больше оперативной памяти, чем у конкурентов, а это обычно существенное преимущество. И, конечно, это повлияет на конечную стоимость устройства, потому что оперативная память пусть и стоит очень недорого, особенно в случае с крупными производителями, которые покупают её оптом, но для конечного потребителя обычно цена оказывается крайне высокой. Это стоит учитывать, если вы планируете покупать новый флагман, ведь если у вас нет необходимости в большем объёме памяти, то, возможно, стоит присмотреться к более простым версиям.
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