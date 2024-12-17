Samsung Galaxy S25 поступит в продажу сразу в семи цветах

Судя по информации из интернета, компания Samsung очень активно готовится к запуску серии смартфонов Galaxy S25 на мероприятии Unpacked 2025, которое должно состояться в начале января следующего года. Но уже сейчас многие ключевые детали будущих флагманов просочились в сеть, давая представление пользователям о том, чего ожидать от нового поколения флагманов. Например, сегодня появилась очередная утечка, в которой инсайдер раскрыл детали расцветок смартфонов нового поколения. По его информации, флагман будет доступен в семи титаново-металлических цветах — такой подход Samsung, основанный на пользовательских предпочтениях, позволяет предлагать как популярные оттенки, так и цвета для тех, кто ищет эксклюзивность (скорее всего, два-три цвета будут доступны только в случае покупки смартфона через официальный сайт производителя).

Самым базовым оттенком станет Titanium Black — чёрный цвет традиционно является одним из самых востребованных у пользователей, поэтому компания делает ставку именно на него (этот цвет будут заказывать чаще всего из-за его практичности и лёгкости в продаже на вторичном рынке). Вторым по популярности и объёму производства станет Silver Blue (серебристо-голубой), хотя точные данные о количестве устройств в этом цвете не раскрываются. Далее идут цвета Gray (серый) и WhiteSilver (бело-серебристый). Эксклюзивные цвета для официального сайта компании будут представлены немного позже — обычно они самые интересные.
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