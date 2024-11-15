Samsung Galaxy S25 представят уже 23 января

Несколько дней назад появилась утечка, подтверждающая, что компания Samsung планирует открыть предзаказы на новое семейство смартфонов Galaxy S25 уже совсем скоро — 5 января. Соответственно, западные журналисты предположили, что мероприятие по запуску смартфона может состояться в тот же день, что вполне укладывается в новую тенденцию компании переносить даты презентаций на более ранний срок по сравнению с прошлыми годами. Однако сегодня в социальных сетях сразу два достаточно достоверных источника заявили другую информацию, которая в корне отличается от предыдущих анонсов. Один из поставщиков секретной информации утверждает, что корейские СМИ сообщают о проведении мероприятия 23 января, а второй инсайдер говорит, что оно пройдёт 22 января.

И на самом деле оба этих утверждения могут быть верными из-за разницы в часовых поясах. Пока в Корее уже будет 23 января, в США презентация будет проходить 22 января, так что вполне логично предположить, что их информация верная. Разумеется, точную дату следующего мероприятия Unpacked фанаты узнают только после официального объявления от компании Samsung. Но, с другой стороны, большинство пользователей от этой презентации просто ничего особого не ждёт, так что эти даты во многом не имеют никакого значения. Грядущие флагманы компании получат более или менее идентичные характеристики в сравнении с предыдущим поколением, но производитель слегка изменит дизайн корпуса и сделает экран более прямоугольным.