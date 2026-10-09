Samsung Galaxy S27 Ultra получит розовую расцветку

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился новыми подробности о топовом смартфоне Samsung Galaxy S27 Ultra, который будет представлен в начале следующего года. Утверждается, что аппарат выйдет в черной, синей, светло-розовой и белой расцветках корпуса.

Что до технических параметров, ранее сообщалось о 6,9-дюймовом Dynamic AMOLED-дисплее M16 с разрешением 2K и функцией приватного режима, 2-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 или фирменном Exynos 2700, оперативной памяти LPDDR6, тройной тыльной камере с модулями на 200 Мп, 50 Мп (телеобъектив) и 50 Мп (сверхширик), аккумуляторе ёмкостью от 5500 до 5800 мАч, поддержке 60-Вт проводной зарядки, поддержке беспроводной зарядки Qi2, алюминиевой рамке и защите от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.