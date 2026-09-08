Samsung Galaxy S27 Ultra получит старую зарядку

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о флагманских смартфонах Samsung Galaxy S27 Pro и S27 Ultra, которые еще не были представлены официально. Ведомство подтвердил поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 60 Вт, как и в прошлом поколении.

Ранее сообщалось, что топовую модель оснастят 6,9-дюймовым дисплеем M16 с разрешением 2K и кадровой частотой до 120 Гц, 2-нанометровыми процессорами Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy и фирменным Exynos нового поколения в зависимости от региона, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR6, 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти UFS 5.0, а также тройной основной камерой с модулями на 200 Мп (датчик HP6 LOFIC и оптика с изменяемой диафрагмой), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом).