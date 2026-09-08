Samsung Galaxy S27 Ultra получит старую зарядку

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о флагманских смартфонах Samsung Galaxy S27 Pro и S27 Ultra, которые еще не были представлены официально. Ведомство подтвердил поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 60 Вт, как и в прошлом поколении.

Ранее сообщалось, что топовую модель оснастят 6,9-дюймовым дисплеем M16 с разрешением 2K и кадровой частотой до 120 Гц, 2-нанометровыми процессорами Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy и фирменным Exynos нового поколения в зависимости от региона, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR6, 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти UFS 5.0, а также тройной основной камерой с модулями на 200 Мп (датчик HP6 LOFIC и оптика с изменяемой диафрагмой), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом).
Смартфон Red Magic 12 Pro готов к выходу …
Руководитель компании Red Magic Цзян Чао заявил, что игровой смартфон Red Magic 12 Pro станет одной из пе…
Камерофон Vivo X500 Pro Max получит продвинутую стабилизацию…
Авторитетный инсайдер Дебаян Рой поделился новыми подробностями о флагманском камерофоне Vivo X500 Pro Ma…
Новый флагман OnePlus получит ультраяркий дисплей…
Слухи о OnePlus 16 появляются с завидной регулярностью, и свежая утечка указывает на серьёзное обновление…
Объявлена дата выхода iQOO Neo 11 Ultra …
Компания iQOO объявила, что официальная презентация смартфона Neo 11 Ultra состоится в Китае уже 18 авгус…
Официально: POCO M8 Power 5G готов к выходу…
Компания Xiaomi объявила, что в скором времени в Индии будет представлен смартфон POCO M8 Power 5G. Произ…
Vivo T5 Lite 5G получит батарею на 6500 мАч…
Компания Vivo раскрыла новые подробности о смартфоне T5 Lite 5G, который будет в ближайшее время представ…
Появились первые отзывы на iPhone Ultra…
До презентации первого складного iPhone, вероятно, осталось всего несколько недель. И на фоне подготовки …
Google Pixel 11 Pro показали на пресс-рендерах …
Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал качественные изображения флагманского смартфона Google Pixel…
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектомОбзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor