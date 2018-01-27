Samsung Galaxy S9 будет записывать видео 1080p с 480 кадров в секунду

Камера установленная в Samsung Galaxy S9, будет иметь возможность записывать полноразмерное видео высокой четкости со скоростью 480 кадров в секунду. Это возможно благодаря использованию «трехсекционного FRS»: быстрый датчик считывания на основе трех слоев.Во время недавней CES Samsung продемонстрировал множество новых технологий, но не расскрыл слишком много информации о новом смартфоне. В этот раз Samsung в основном подтвердил недавние слухи, которые были созданы на основе изображения блока Galaxy S9 и некоторой информации, размещенной на веб-сайте Samsung, сообщает голландский galaxyclub.