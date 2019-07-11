Samsung Galaxy S9 и Note9 после обновления барахлить камера

Недавно флагманы Samsung Galaxy S9 и Note9 получили обновление, которое принесло новый ночной режим камеры. Но у некоторых обновление прошло не так гладко.
Проблема возникла с тем самым ночным режимом. Пользователи пишут на форумах, что смартфон либо не сохраняет фотографии, либо приложение отображает уведомление об ошибке и просто закрывается. Такая проблема появилась не у всех, да и сбой происходит с разной периодичностью: у некоторых камера «барахлит» изредка, у других ночной режим не включается в 90% случаев.
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