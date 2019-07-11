Samsung Galaxy S9 и Note9 после обновления барахлить камера

Недавно флагманы Samsung Galaxy S9 и Note9 получили обновление, которое принесло новый ночной режим камеры. Но у некоторых обновление прошло не так гладко.

Проблема возникла с тем самым ночным режимом. Пользователи пишут на форумах, что смартфон либо не сохраняет фотографии, либо приложение отображает уведомление об ошибке и просто закрывается. Такая проблема появилась не у всех, да и сбой происходит с разной периодичностью: у некоторых камера «барахлит» изредка, у других ночной режим не включается в 90% случаев.

Что делать

Чтобы на время избавиться от этой проблемы, необходимо немного «поколдовать» в настройках и выбрать соотношение сторон 16:9 вместо стандартного 4:3. Правда, в этом случае снимки будут обрезанными, а разрешение уменьшится с 12 до 9,1 Мп. Samsung уже знает об этой проблеме и вскоре выпустит новое обновление, которое устранит ошибку.