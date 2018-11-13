Samsung Galaxy S9 и S9 + получит новый цвет

Компания Samsung уже сегодня выпустит новую версию Galaxy S9 и Galaxy S9 + в цвете Ice Blue, который будет являться первым вариантом цвета градиента.

Samsung представила много новых цветов для пары Galaxy S9 с момента ее запуска, включая Sunrise Gold и Burgundy Red.По предварительному заказу смартфон Galaxy S9 128GB можно купить за 790 долларов, а версию Galaxy S9 + 128GB за 935 долларов. В комплект с телефоном также входит беспроводное зарядное устройство