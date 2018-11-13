Samsung Galaxy S9 в градиентной расцветке появился в продаже

2018-11-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S9; [54]
Компания Samsung выпустила в Китае новую версию флагманских смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+, которая отличается бело-голубой градиентной расцветкой. Новинка доступна по цене от 6199 юаней (около 60 тыс. рублей). Характеристики в этой версии не отличаются от других версий.

Напомним, что Galaxy S9 и Galaxy S9+ получили 5,8- и 6,2-дюймовые безрамочные Super AMOLED-дисплеи с изогнутыми боковыми кромками и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), топовые процессоры Qualcomm Snapdragon 845 и Exynos 9810, 64, 128 или 256 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп фронтальную камеру, аккумуляторы 3000 и 3500 мАч, 3,5-мм аудиоразъем, порт USB Type-C, стереодинамики AKG, защиту от воды и пыли уровня IP68, а также операционную систему Android 8.0 Oreo. Младшую версию оснастили 4 ГБ ОЗУ, а старшую – 6 ГБ ОЗУ. Также Galaxy S9+ получил двойную 12+12 Мп камеру, а Galaxy S9 – одинарную на 12 Мп.

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