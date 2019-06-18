Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018) начал получать обновление Android Pie

Корейский производитель Samsung продолжает обновлять свои устройства до Android 9 Pie. Сейчас очередь дошла до планшета Galaxy Tab A 10.5 (2018).

Как сообщает издание SamMobile новую прошивку уже начали распространять «по воздуху» на LTE-версию планшета в Великобритании. В других регионах обновление появится чуть позже. Новое ПО содержит все основные особенности системы, а также фирменный интерфейс One UI, который оптимизирован для работы с устройством одной рукой, тёмную тему, быстрый переключатель детского режима и многое другое. Из нововведений можно выделить ещё актуальный патч безопасности.