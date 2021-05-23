Samsung Galaxy Tab A7 Lite показали на пресс-рендерах

Компания Samsung поделилась изображениями бюджетного планшета Galaxy Tab A7 Lite, официальный релиз которого ожидается уже в следующем месяце. Предполагается, что аппарат получит 8,6-дюймовый экран с разрешением 1340:800 пикселей, процессор Mediatek MT8768N, 3 ГБ оперативной памяти LPDDR3, 32 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, предустановленную ОС Android 11.0, адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0, стереодинамики, камеру разрешением 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 5100 мАч, а также корпус массой 366 г. Ориентировочная цена варианта без модема для сотовых сетей составляет 147 евро, а версии с поддержкой LTE – 174 евро.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab A7 Lite
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