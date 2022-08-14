Samsung Galaxy Tab A7 Lite получает обновление One UI 4.1 на базе Android 12

Обновление One UI 4.1 на базе Android 12 развертывается в Германии и Гонконге с версией прошивки T225XXU1BVGB, а также появится и в других регионах. Обновление содержит множество новых функций и улучшений по сравнению с операционной системой Android 11. К ним относятся изменения в пользовательском интерфейсе, для удобного пользования устройством одной рукой. One UI 4.1 предлагает расширенные функции конфиденциальности, улучшенную работу с камерой, более надежные возможности редактирования фотографий и видео. Помимо этого, обновление предлагает улучшенные функции доступности, улучшенный темный режим, более простое управление яркостью дисплея, улучшенные службы оптимизации игр (GOS) и включает исправление безопасности от июля 2022 года.