Samsung Galaxy Tab A7 Lite получает обновление One UI 4.1 на базе Android 12

Компания Samsung выпустила обновление One UI 4.1 на базе Android 12 для планшета Galaxy Tab A7 Lite.

Обновление One UI 4.1 на базе Android 12 развертывается в Германии и Гонконге с версией прошивки T225XXU1BVGB, а также появится и в других регионах. Обновление содержит множество новых функций и улучшений по сравнению с операционной системой Android 11. К ним относятся изменения в пользовательском интерфейсе, для удобного пользования устройством одной рукой. One UI 4.1 предлагает расширенные функции конфиденциальности, улучшенную работу с камерой, более надежные возможности редактирования фотографий и видео. Помимо этого, обновление предлагает улучшенные функции доступности, улучшенный темный режим, более простое управление яркостью дисплея, улучшенные службы оптимизации игр (GOS) и включает исправление безопасности от июля 2022 года.

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