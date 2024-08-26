Samsung Galaxy Tab A7 Lite получил апдейт до Android 14

Сегодня появилась информация о том, что поддержка планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab A7 Lite в ближайшее время будет официально прекращена, так как устройство получило своё третье и, вероятно, последнее обновление операционной системы, а значит, в будущем крупных апдейтов устройство уже не получит. При этом стоит отметить, что в начале этого года планшет уже получил обновление до One UI 6.0. Соответственно, устройство, которое было выпущено с операционной системой Android 11 на борту в середине 2021 года, недавно получило обновление до One UI 6.1 на базе Android 14, пусть пока что и только в Южной Корее. В ближайшем будущем апдейт будет реализован и в других регионах мира — в этом нет сомнения.

Пользователи, которые уже получили апдейт, отмечают, что прошивка под номером T225NKOU8EXH2 включает июльский патч безопасности за 2024 год и, конечно, большинство новых функций, присущих Android 14 и One UI 6.1. И если это действительно последний апдейт операционной системы, то можно предположить, что Android 15 данное устройство уже не получит, хотя новая операционная система должна отправиться в релиз в самое ближайшее время. С другой стороны, это бюджетный планшет, который продавался не так чтобы очень хорошо, и на самом деле даже немного удивительно, что он вообще получил третье крупное обновление программного обеспечения. Теперь стоит просто дождаться, пока обновление отправят по всему миру, а года через два можно будет думать про апгрейд устройства.
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