Samsung Galaxy Tab A7 Lite получил апдейт до Android 14

Пользователи, которые уже получили апдейт, отмечают, что прошивка под номером T225NKOU8EXH2 включает июльский патч безопасности за 2024 год и, конечно, большинство новых функций, присущих Android 14 и One UI 6.1. И если это действительно последний апдейт операционной системы, то можно предположить, что Android 15 данное устройство уже не получит, хотя новая операционная система должна отправиться в релиз в самое ближайшее время. С другой стороны, это бюджетный планшет, который продавался не так чтобы очень хорошо, и на самом деле даже немного удивительно, что он вообще получил третье крупное обновление программного обеспечения. Теперь стоит просто дождаться, пока обновление отправят по всему миру, а года через два можно будет думать про апгрейд устройства.