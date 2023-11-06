Samsung Galaxy Tab Active 5 засветился в базе регулятора

В базе данных американского регулятора FCC обнаружилось упоминание защищенного планшета Samsung Galaxy Tab Active 5, официальный релиз которого ожидается в первой половине следующего года. По данным источника, на фотографии изображен заменяемый аккумулятор грядущей новинки. Планшет выйдет в версии только с Wi-Fi, а также в варианте с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Также сообщается о поддержке стилуса S-Pen и ориентировочной цене в 800 евро.

Напомним, что представленный чуть меньше года назад Galaxy Tab Active4 Pro характеризуется защитой от воды и пыли, а также прочностью по стандартам IP68 и MIL-STD-810H соответственно, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G, 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей и стеклом Gorilla Glass 5, комплектным стилусом, 13-Мп основной и 8-Мп селфи-камерами, модемом 5G, батареей ёмкостью 7600 мАч и чипом NFC.
Представлен необычный планшет LicheePad 4A…
Китайская компания Sipeed пополнила ассортимент Android-планшетов моделью LicheePad 4A, цена и дата начал…
Представлена глобальная версия планшета OPPO Pad 2…
Компания OPPO представила международную версию планшета Pad 2, который был выпущен в Китае еще в марте эт…
Samsung Galaxy Tab A9 засветился в бенчмарке…
В базе данных бенчмарка GeekBench обнаружились результаты тестирования планшета Samsung Galaxy Tab A9, ко…
Apple отказалась от релиза iPad Pro на 14 дюймов…
Самый большой iPad Pro, продаваемый в настоящее время, оснащён 12,9-дюймовым miniLED-экраном, и, по слова…
OnePlus Open оказался автономнее Galaxy Z Fold5 и Pixel Fold…
Профильное издание Phone Arena опубликовало сравнение автономности складного смартфона OnePlus Open с Sam…
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE будет стоить 530 евро …
Профильное издание Winfuture поделилось подробностями о характеристиках и цене на планшет Samsung Galaxy …
Недорогой 8-дюймовый планшет с LTE и IPS. Обзор DIGMA CITI 8…
Изучаемый сегодня планшет DIGMA CITI 8443E 4G оснащен 8-дюймовым экраном IPS с разрешением 1920х1080 пикс…
Представлен планшет Vivo Pad Air …
Компания Vivo пополнила ассортимент планшетов моделью Pad Air, которая может похвастаться толщиной всего …
Обзор N-one NPad Plus 2023. Мультимедийный планшет для домаОбзор N-one NPad Plus 2023. Мультимедийный планшет для дома
Обзор HUAWEI MatePad Air. Шустрый планшет с клавиатурой и экраном на 144 ГцОбзор HUAWEI MatePad Air. Шустрый планшет с клавиатурой и экраном на 144 Гц
Недорогой 8-дюймовый планшет с LTE и IPS. Обзор DIGMA CITI 8443E 4GНедорогой 8-дюймовый планшет с LTE и IPS. Обзор DIGMA CITI 8443E 4G
Обзор Digma CITI Octa 10. Недорогой 10-дюймовый планшет для учебыОбзор Digma CITI Octa 10. Недорогой 10-дюймовый планшет для учебы
Доступный планшет в цельнометаллическом корпусе. Обзор HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 8/128GbДоступный планшет в цельнометаллическом корпусе. Обзор HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 8/128Gb
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor