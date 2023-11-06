Samsung Galaxy Tab Active 5 засветился в базе регулятора

В базе данных американского регулятора FCC обнаружилось упоминание защищенного планшета Samsung Galaxy Tab Active 5, официальный релиз которого ожидается в первой половине следующего года. По данным источника, на фотографии изображен заменяемый аккумулятор грядущей новинки. Планшет выйдет в версии только с Wi-Fi, а также в варианте с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Также сообщается о поддержке стилуса S-Pen и ориентировочной цене в 800 евро.

Напомним, что представленный чуть меньше года назад Galaxy Tab Active4 Pro характеризуется защитой от воды и пыли, а также прочностью по стандартам IP68 и MIL-STD-810H соответственно, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G, 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей и стеклом Gorilla Glass 5, комплектным стилусом, 13-Мп основной и 8-Мп селфи-камерами, модемом 5G, батареей ёмкостью 7600 мАч и чипом NFC.