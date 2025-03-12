Samsung Galaxy Tab S10 FE получит Exynos 1580

Тесты Geekbench подтвердили, что новые планшеты Samsung Galaxy Tab S10 FE и Galaxy Tab S10 FE+ будут работать на процессоре Exynos 1580. Этот мобильный процессор ранее встречался только в Galaxy A56 и обеспечит значительный прирост производительности по сравнению с Exynos 1380, который использовался в моделях Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Tab S9 FE+. Бенчмарк проходил на устройстве Samsung SM-X520, предположительно являющемся Galaxy Tab S10 FE. Базовая версия теперь оснащена 8 ГБ оперативной памяти вместо 6 ГБ у предшественника, а максимальная конфигурация обеих моделей FE предложит до 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти (начальная — 128 ГБ).

В Geekbench 6.4.0 новый Exynos 1580 показал на 32% более высокую производительность в одноядерных и многоядерных тестах по сравнению с Exynos 1380. Однако главный прорыв — это графика. Вместо устаревшей Mali-G68 MP5, использовавшейся в Exynos 1380, новый чип получил Xclipse 540 на архитектуре RDNA 3 от AMD, что обеспечит значительный рост производительности графической подсистемы. Сравнение с Galaxy A56 (Exynos 1580) и Galaxy A35 (Exynos 1380) даёт представление о том, чего можно ожидать от Galaxy Tab S10 FE и S10 FE+. Samsung явно делает ставку на мощный апгрейд, особенно в графической части, что может значительно улучшить опыт работы с планшетами в играх и ресурсоёмких задачах. Другое дело, что обычно производитель за этот апгрейд просит слишком большую сумму денег и пользователи просто покупают iPad.