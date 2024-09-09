Samsung Galaxy Tab S10 Ultra оказался слишком дорогим планшетом

Если верить информации западных инсайдеров, компания Samsung вскоре официально представит свои новые флагманские планшеты серии Galaxy Tab S10, так как устройства ранее были замечены на рекламных изображениях, слитых в сеть за месяцы до официальной презентации. А сегодня поступило новое сообщение из Швейцарии, где были опубликованы цены на модели S10+ и S10 Ultra. Новые планшеты, если эта информация верна, будут продаваться примерно на 150 швейцарских франков (то есть около 100 евро) дороже, чем предыдущая серия, что вызывает интерес, поскольку они, судя по данным из интернета, будут оснащены чипом Dimensity 9300+ от компании MediaTek, что на текущий момент сложно назвать флагманским решением по целому ряду причин. У компании вскоре будет более мощное решение, так что такой рост цены выглядит крайне спорным подходом со стороны производителя.

Например, цена на планшет Tab S9+, выпущенный в июле 2023 года (Wi-Fi, 256 ГБ), в Швейцарии составляла 1029 швейцарских франков, что на 120 франков дешевле, чем предполагаемая цена его преемника. Похожая ситуация с Tab S9 Ultra (Wi-Fi, 256 ГБ), который был представлен с ценой в 1229 швейцарских франков — на 170 франков дешевле, чем его предполагаемая замена. Если слухи подтвердятся, решение Samsung заменить чипы Qualcomm на Mediatek может стать интересным, но крайне дорогостоящим шагом. И это подойдёт далеко не всем пользователям, особенно если автономность планшета сильно упадёт из-за нового процессора.