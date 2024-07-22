Samsung Galaxy Tab S10 Ultra получит самый мощный на рынке процессор

Например, 8-ядерный кластер центрального процессора планшета состоит только из больших ядер — здесь задействованы четыре ядра Cortex-X4 (одно с частотой 3,4 ГГц и три с частотой 2,85 ГГц), а также четыре ядра Cortex-A720 с частотой 2,0 ГГц. Графическим процессором выступает модель Immortalis-G720, плюс процессор Dimensity 9300+ поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Так что в целом это достаточно производительная система на кристалле, которая будет отлично справляться с играми, приложениями или просмотром интернета в браузере. Вопрос только в степени нагрева процессора в процессе работы, энергопотреблении и, конечно же, цене нового планшета. Ведь если пользователя хотя привлечь только производительностью, то можно ожидать крайне высокую цену на релизе. Это огорчает.