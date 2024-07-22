Samsung Galaxy Tab S10 Ultra получит самый мощный на рынке процессор

Появляется всё больше информации о серии новых планшетов Samsung Galaxy Tab S10 — например, инсайдеры сообщают, что планшеты нового поколения выйдут уже в октябре, и обе модели будут оснащены процессором Dimensity 9300+ от компании MediaTek вместо традиционного решения от компании Qualcomm, что является важным нововведением для производителя. И да, планшетов в арсенале будет всего два, так как базовый Galaxy Tab S10, по словам многих инсайдеров, будет исключён из линейки по причине крайне низких продаж. Кроме того, планшет Galaxy Tab S10 Ultra прошёл синтетический тест Geekbench, благодаря чему у пользователей появились интересные детали о характеристиках новинки.

Например, 8-ядерный кластер центрального процессора планшета состоит только из больших ядер — здесь задействованы четыре ядра Cortex-X4 (одно с частотой 3,4 ГГц и три с частотой 2,85 ГГц), а также четыре ядра Cortex-A720 с частотой 2,0 ГГц. Графическим процессором выступает модель Immortalis-G720, плюс процессор Dimensity 9300+ поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Так что в целом это достаточно производительная система на кристалле, которая будет отлично справляться с играми, приложениями или просмотром интернета в браузере. Вопрос только в степени нагрева процессора в процессе работы, энергопотреблении и, конечно же, цене нового планшета. Ведь если пользователя хотя привлечь только производительностью, то можно ожидать крайне высокую цену на релизе. Это огорчает.
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