Samsung Galaxy Tab S10 Ultra засветился на рендерах

Инсайдер OnLeaks и профильное издание Android Headlines опубликовали первые изображения флагманского планшета Galaxy Tab S10 Ultra, официальный релиз которого состоится в самом начале 2025 года. Итак, аппарат оснастят корпусом с размерами 326,4:208,6:5,45 мм (почти как у Galaxy Tab S9 Ultra), четырьмя динамиками AKG, основной камерой с двумя отдельно расположенными модулями, сдвоенной фронтальной камерой и 14,6-дюймовым экраном. Предполагается, что в качестве аппаратной основы будет использоваться топовый чипсет от Qualcomm. Напомним, что OnLeaks ранее уже делился достоверными сведениями о смартфонах Samsung Galaxy S21, Google Pixel 5, Google Pixel 4 XL, Sony Xperia XZ4 и многих других флагманах.