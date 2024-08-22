Samsung Galaxy Tab S10 показали на маркетинговых снимках

Согласно новой информации, которая вчера появилась в сети благодаря западным журналистам, компания Samsung действительно планирует выпустить только две модели планшетов в линейке Galaxy Tab S10 — речь идёт о моделях S10+ и S10 Ultra. Соответственно, производитель окончательно принял решение убрать базовую версию, потому что её очень плохо покупают и смысла выпускать такое устройство просто нет. Кроме того, сегодня в сети появилось рекламное изображение, которое, скорее всего, будет использоваться в будущем для маркетинговых кампаний производителя, на котором изображены оба предстоящих планшета. Отличить их легко — у S10 Ultra есть вырез на экране, тогда как у S10+ его нет.

В целом дизайн обоих планшетов практически не изменился по сравнению с предшественниками прошлого года — очевидно, Samsung не стремится вносить значительные изменения в этом поколении, что немного сбивает с толку, потому что без заметных апгрейдов продавать планшеты в должном количестве будет очень тяжело. Кроме того, стало известно, что планшеты Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra должны появиться в продаже в октябре с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, плюс оба планшета будут работать на базе процессора MediaTek Dimensity 9300+. Опять же, это немного странно, потому что к моменту релиза планшета на рынке уже будет представлен более производительный процессор, но его в планшетах компании Samsung вы сможете увидеть только ближе к 2025 году, если даже не позже.