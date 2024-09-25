Samsung Galaxy Tab S10 показали на официальном сайте

Если верить данным инсайдеров, компания Samsung совсем скоро выпустит планшеты серии Galaxy Tab S10, и уже известно, что цены на них в Европе, а может и не только, будут выше, чем стоимость устройств предыдущего поколения на момент релиза. Кроме того, согласно информации, случайно опубликованной на официальном сайте Samsung, Galaxy Tab S10+ будет доступен в двух вариантах с разным объёмом памяти, а Galaxy Tab S10 Ultra — в трёх. Интересно отметить, что упоминаний о базовой модели Tab S10 нет, что может означать отсутствие данной модели на момент релиза или вообще. Также на официальной странице указано, что Samsung впервые будет использовать флагманские мобильные процессоры от компании MediaTek, что станет новшеством, так как до этого компания использовала либо собственные процессоры инейки Exynos, либо Snapdragon от Qulacomm в своих топовых планшетах серии Tab S.

Вероятно, в данном случае речь идёт про Dimensity 9300+, однако с выходом Dimensity 9400 возможно, что Samsung решит поставить уже новейший процессор — в планшетах следующего поколения. Кроме того, стало известно, что планшеты серии Samsung Galaxy Tab S10 получат поддержку сервисов Galaxy AI, и компания уже принимает предварительные заказы на данные гаджеты. Это говорит о том, что официальный анонс состоится совсем скоро, потому что львиную долю характеристик уже слили, плюс на официальной странице уже есть все данные о гаджетах. Проблема только в том, что официально цен на новые гаджеты никто не знает.
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