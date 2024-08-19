Samsung Galaxy Tab S10 получит зарядку на 45 Вт

Если верить информации достаточно надёжных инсайдеров, в этом году компания Samsung планирует внести значительные изменения в свою флагманскую линейку планшетов — обе модели серии Galaxy Tab S10 будут оснащены мобильным процессором Dimensity 9300+ вместо традиционного Qualcomm Snapdragon. Кроме того, в этом году не будет стандартной версии Tab S10, так как продаются базовые модели не очень хорошо и производитель принял решение исправить ситуацию кардинальными образом. При этом некоторые элементы всё же останутся неизменными — например, скорость зарядки. Стоит напомнить, что планшеты серии Galaxy Tab S9 прошлого года поддерживали зарядку мощностью 45 Вт и, согласно информации из сертификационных документов китайского агентства 3C, Samsung Galaxy Tab S10+ (SM-X820) и Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926C) также будут заряжаться при мощности 45 Вт.

Сертификация также указывает, что планшеты будут продаваться без зарядного устройства в комплекте, что на самом деле является абсолютным стандартом индустрии на текущий момент, поэтому вам потребуется собственное зарядное устройство с поддержкой USB-PD. Информации о ёмкости аккумуляторной батареи пока что нет, но ожидается, что она не сильно изменится по сравнению с серией Tab S9. Да и данных о стоимости новых планшетных компьютеров пока что тоже нет, потому что производитель тщательно скрывает эту информацию, но до релиза, теоретически, осталось не так уж много времени. Скоро узнаем все детали.
Планшет Redmi Pad Pro выходит в Европе …
Компания Xiaomi объявила, что уже завтра в европейской продаже появится новенький планшет Redmi Pad Pro. …
Apple Готовит сразу два складных планшета…
Сегодня в сети появилась информация от достаточно надёжного инсайдера, который рассказал много деталей о …
Планшет POCO Pad получил большой экран …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов моделью POCO Pad, которая будет стоить на международном р…
Официально: планшет Poco Pad 5G готов к выходу …
Компания Xiaomi объявила, что 23 августа в Индии будет представлен планшет Poco Pad 5G. Напомним, что Wi-…
Битва планшетов: обзор-сравнение HUAWEI MatePad PaperMatte 1…
Относительно недавно мы …
Планшет на каждый день. Обзор HONOR Pad 9 5G…
Изучаемый сегодня планшет HONOR Pad 9 позиционируется как решение для отдыха, учебы и рисования. Как увер…
Планшет OnePlus Pad Pro оценили в 385 долларов …
Компания OnePlus пополнила ассортимент планшетов моделью OnePlus Pad Pro, которая появится в продаже на д…
Планшеты Huawei MatePad Pro и MatePad Air готовы к выходу …
Компания Huawei объявила, что уже 6 августа в Китае будут официально представлены планшеты MatePad Pro и …
Сбалансированный планшет для работы и развлечений. Обзор Huawei MatePad Air версии PapperMatteСбалансированный планшет для работы и развлечений. Обзор Huawei MatePad Air версии PapperMatte
Домашний планшет для развлечений. Обзор Honor Pad X9Домашний планшет для развлечений. Обзор Honor Pad X9
Планшет на каждый день. Обзор HONOR Pad 9 5GПланшет на каждый день. Обзор HONOR Pad 9 5G
Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11" с Apple iPad 10-го поколения
Планшет для развлечений и работы. Обзор HUAWEI MatePad 11,5SПланшет для развлечений и работы. Обзор HUAWEI MatePad 11,5S
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor