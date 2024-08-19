Samsung Galaxy Tab S10 получит зарядку на 45 Вт

Если верить информации достаточно надёжных инсайдеров, в этом году компания Samsung планирует внести значительные изменения в свою флагманскую линейку планшетов — обе модели серии Galaxy Tab S10 будут оснащены мобильным процессором Dimensity 9300+ вместо традиционного Qualcomm Snapdragon. Кроме того, в этом году не будет стандартной версии Tab S10, так как продаются базовые модели не очень хорошо и производитель принял решение исправить ситуацию кардинальными образом. При этом некоторые элементы всё же останутся неизменными — например, скорость зарядки. Стоит напомнить, что планшеты серии Galaxy Tab S9 прошлого года поддерживали зарядку мощностью 45 Вт и, согласно информации из сертификационных документов китайского агентства 3C, Samsung Galaxy Tab S10+ (SM-X820) и Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926C) также будут заряжаться при мощности 45 Вт.

Сертификация также указывает, что планшеты будут продаваться без зарядного устройства в комплекте, что на самом деле является абсолютным стандартом индустрии на текущий момент, поэтому вам потребуется собственное зарядное устройство с поддержкой USB-PD. Информации о ёмкости аккумуляторной батареи пока что нет, но ожидается, что она не сильно изменится по сравнению с серией Tab S9. Да и данных о стоимости новых планшетных компьютеров пока что тоже нет, потому что производитель тщательно скрывает эту информацию, но до релиза, теоретически, осталось не так уж много времени. Скоро узнаем все детали.