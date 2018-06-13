Samsung Galaxy Tab S4 получит сканер радужной оболочки глаза

Сетевые источники поделились свежей информацией о планшете Samsung Galaxy Tab S4, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят сканером радужной оболочки глаза. Таким образом, Galaxy Tab S4 станет первым потребительским планшетом компании с этой технологией, поскольку позапрошлогодний Galaxy Tab Iris был ориентирован на государственные учреждения. Что до Galaxy Tab S4, то слухи также прочат ему док-станцию Dex, 10,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, уже не самый актуальный чипсет Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и динамики AKG с поддержкой четырёхканального звука.