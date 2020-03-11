Samsung Galaxy Tab S6 Lite готовится к релизу

Компания Samsung некоторое время назад весьма неплохо себя чувствовала на рынке планшетных компьютеров, продавая свои устройства примерно на уровне с iPad. Однако в определенный момент производитель перестал активно работать над данным сегментом, что привело к быстрому росту главного конкурента. Тем не менее производитель не думает отдавать лидерство просто так и уже совсем скоро в продажу должен поступить новый планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite, который оборудован классным дисплеем с высоким разрешением, производительным процессором и прочими дополнительными бонусами. Для планшета, который вроде как обещают сделать доступным, это весьма хорошие преимущества, которые могут привлечь потенциальных покупателей.