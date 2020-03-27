Samsung Galaxy Tab S6 Lite среднебюджетный планшет с поддержкой 4G

В сеть утекли характеристики среднебюджетного планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite c S Pen и поддержкой сети 4G.

Судя по изображениям, планшет получит 10.4 дюймовый LCD дисплей с разрешением экрана 2000х1200 пикселей.

За производительность смартфона будет отвечать фирменный восьмиядерный процессор Exynos 9611 с максимальной тактовой частотой 2.3 ГГц. Планшет будет поставляться в одной модификации с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

За автономность планшета будет отвечать аккумулятор ёмкостью 7040 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Также новинку оснастили поддержкой 4G сетей, фирменным стилусом S Pen, NFC модулем, Bluetooth и GPS.

Работать планшет будет на операционной системе Android 10. Когда компания Samsung представит новинку, к сожалению не известною.