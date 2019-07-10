Samsung Galaxy Tab S6 готовится к релизу

На просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung планирует выпустить совершенно новый планшетный компьютер, который может похвастаться сканером отпечатков пальцев в экране. На текущий момент указано, что новинка получит название Samsung Galaxy Tab S6 и будет представлена совсем скоро, но это лишь данные от инсайдеров и на самом деле все может пойти совершенно иначе. Но, с другой стороны, в сети есть фотографии экрана с указанием сканера внутри него, что говорит о скором релизе данного продукта. Возможно, он уже находится в разработке или тестировании, но его просто не хотят анонсировать раньше времени. Будем надеяться, что корейцы скоро покажут устройство и оно будет действительно интересным девайсом.