Samsung Galaxy Tab S6 получит подэкранный сканер отпечатков пальцев

2019-07-10, Автор - Anna; Продукт - Samsung Galaxy Tab S6 ; [130]
Samsung работает над новым флагманским планшетом, и до недавнего времени мы думали, что он будет называться Galaxy Tab S5 , поскольку его предшественником является Tab S4. Но по какой-то причине Samsung предпочитает пропустить номер 5 и перейти сразу к Galaxy Tab S6. Название подтверждается логотипом загрузки.

Ожидается, что Galaxy Tab S6 станет самым совершенным Android-планшетом, поскольку он будет работать на платформе Qualcomm Snapdragon 855 SoC. Планшет также может получить подэкранный сканер отпечатков пальцев и стать первым планшетом с данной опцией. Экран представляет собой 10,5-дюймовую панель, а объем оперативной памяти составит не менее 6 ГБ. Базовая модель будет иметь 128 ГБ дискового пространства, с опцией 256 ГБ.

Как и его предшественник, Tab S6 будет поставляться со стилусом, утопленном на задней панели с магнитным креплением. У S Pen будет поддержка Bluetooth. Основная двойная камера будет поставляться с датчиками 13 Мп и 5 Мп, причём второй будет совмещен со сверхширокоугольным объективом.

Новинка будет доступна в двух версиях, только для Wi-Fi и Wi-Fi + LTE, в сером, синем и коричневом цветах. Galaxy Tab S6 может быть анонсирован вместе с семейством Note10 7 августа или на IFA в конце августа.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab S6
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